Мінські угоди відпочатку були кабальними для України, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "LIGA.net".
"Щоб відійти від Мінських угод, тому що вони відпочатку були кабальними умовами, які змусили нас підписати під час Іловайська та Дебальцевого. Для того, щоб з них вийти, треба перейти в інший формат", - підкреслив Арахамія.
Водночас, Арахамія вважає, що вигоди від Мінських угод для Росії - ніякої.
"У неї вигоди немає. Її все влаштовує в такому форматі. Але Росія не вірила, що ці домовленості можна буде виконати. Через те, що така можливість зараз є, у неї не залишається нічого, крім як додавати туди нові умови, або перейти в інший формат на інших умовах. А це нам вигідно", - розповів глава фракції СН.
Арахамія зазначив, що в разі зриву зустрічі в "нормандському форматі" "всі дізнаються через кого".
"Якщо всі бачать, що це робить Росія, то це дає нам підстави переформатуватися по-іншому. Якщо не нормандський формат, то розширмо і покличмо Британію і США", - запропонував він.