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12.11.19 14:47

Рада підтримала за основу законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Рада підтримала за основу законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 342 народні депутати.

Згідно з текстом законопроєкту, спеціальні дозволи на видобуток бурштину надаватимуть на п'ять років. Передбачається, що такі спецдозволи продаватимуть на онлайн-аукціонах.

Подати документи на отримання дозволу можна буде через електронний кабінет користувача на офіційному сайті Держслужби геології і надр. Площа ділянки надр, на яку надається спеціальний дозвіл, має бути щонайбільше 10 гектарів. У документі встановлено ​​початкову ціна за 1 га - 3400 грн.

Крім того, документ також забороняє до 1 січня 2021 року експортувати з України необроблений бурштин-сирець.

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