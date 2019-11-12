Рада підтримала за основу законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 342 народні депутати.

Згідно з текстом законопроєкту, спеціальні дозволи на видобуток бурштину надаватимуть на п'ять років. Передбачається, що такі спецдозволи продаватимуть на онлайн-аукціонах.

Подати документи на отримання дозволу можна буде через електронний кабінет користувача на офіційному сайті Держслужби геології і надр. Площа ділянки надр, на яку надається спеціальний дозвіл, має бути щонайбільше 10 гектарів. У документі встановлено ​​початкову ціна за 1 га - 3400 грн.

Крім того, документ також забороняє до 1 січня 2021 року експортувати з України необроблений бурштин-сирець.

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