НАБУ просить суд про застави 2,5-30 млн грн для підозрюваних у справі "ВіЕйБі Банку"

"Наразі триває процес подання до Антикорупційного суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн", - йдеться у повідомленні НАБУ у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, всього про підозру було повідомлено вісьмом особам, зокрема колишнім посадовим особам VAB Банку - голові наглядової ради, заступнику голови правління банку і трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних із бенефіціарними власниками банку.

"Зазначеним особам інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна", - уточнили правоохоронці.

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НАБУ вказує, що у жовтні 2014 року VAB Банк, який належить до категорії проблемних, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. "Незважаючи на те, що зазначений банк не надав усіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку всупереч вимогам законодавства погодилося з його пропозицією", - стверджує НАБУ.

За його даними, вартість нерухомості, що передається у заставу Нацбанку, було завищено майже у 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку: під час досудового розслідування експертиза встановила, що реальна її вартість становила 72,62 млн грн проти 1,8 млрд грн, заявлених банком.

Правоохоронці зазначили, що стабкредит на 1,2 млрд грн, який надали на два роки, так і не було повернуто, як і кредит на суму 3 млрд грн від Нацбанку, який VAB Банк отримав раніше.

НАБУ нагадало, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2016 року, однак у лютому 2019 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Національною поліцією, слідчі якої 9 серпня цього року закрили справу в зв'язку із відсутністю складу злочину. Однак у вересні 2019 постанову про закриття скасував новий генпрокурор Руслан Рябошапка, який визнав підслідність у справі за детективами Національного бюро.

"Наразі слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють усі обставини скоєння злочину, зокрема і коло осіб, які можуть бути до нього причетні", - наголошується в релізі.

Як повідомлялося, НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішила відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Бахматюк неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції та вимагає негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.

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У квітні 2014 року головою наглядової ради VAB Банк було переобрано члена ради директорів групи компаній "Укрлендфармінг" і голову ради директорів Avangardco IPL.

Заступником голови правління банку до 18 листопада 2014 року був Олексій Салівон, який обіймав цю посаду з 2010 року.

Писарук прийшов до Нацбанку на посаду першого заступника голови НБУ на запрошення тодішнього керівника Нацбанку Валерії Гонтаревої, яка нині працює в Лондоні, відмовляється приїжджати на допити прокуратури у "справі Курченка" до України, вважаючи обвинувачення проти неї сфабрикованими, і пропонує дати свідчення в Лондоні.

Писарук має більше ніж 25 років досвіду роботи у банківській сфері. Обіймав посаду першого заступника глави НБУ до кінця 2015 року. До приходу в НБУ був головою ради директорів ЗАТ "Інг Банк (Євразія)" (Росія, ING Group), а з січня 2001 року до червня 2007 року обіймав посаду голови правління "ІНГ Банк Україна". З червня 2016 року Писарук став старшим експертом Міжнародного валютного фонду (МВФ) у фінансовому секторі, а з жовтня цього року - головою правління Райффайзен банк Аваль - найбільшого на українському ринку банку з іноземним капіталом.

У нинішньому правлінні НБУ зі складу правління зразка жовтня 2014 року працює лише глава НБУ Яків Смолій, який змінив на цій посаді Гонтареву в березні 2018 року.

Каленський на момент видачі стабкредиту VAB Банку керував головним управлінням НБУ у Києві та області. Раніше він обіймав посади голови Державної митної служби, заступника міністра та держсекретаря Мінфіну, голови Головного контрольно-ревізійного управління України. До призначення членом ради НБУ в квітні 2018 року Каленський був директором центрального сховища НБУ.

Нагадаємо, за даними НАБУ 8 осіб, серед яких колишні посадові особи НБУ, VAB Банку і приватних компаній, пов'язаних з бенефіціарами VAB, підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн кредиту.