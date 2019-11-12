Зеленський підписав закон про дозвіл знищувати посилки з контрафактними товарами на митниці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що закон має на меті наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики Європейського Союзу, що є зобов’язанням нашої держави в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Закон вносить зміни до Митного кодексу України, зокрема дає визначення термінів: "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності".

Закон передбачає, що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто товарів, що були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, зокрема якщо їхня кількість перевищує обумовлену між цією особою і правовласником.

Також закон встановлює особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

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