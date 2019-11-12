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12.11.19 15:57

Визначається місце, в якому можна буде отримати захоплені Росією в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Зеркаль

Представники України і Росії ведуть переговори щодо визначення місця, в якому можна буде забрати захоплені в листопаді 2018 року три українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу".

Визначається місце, в якому можна буде отримати захоплені Росією в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Зеркаль

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНИАН", про це заявила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Щодо кораблів, наскільки я розумію, триває дискусія про те, в якому саме місці ми зможемо отримати від Російської Федерації наші кораблі, і як це буде відбуватися. Поки робота ще триває", - сказала Зеркаль.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

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