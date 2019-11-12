Без голих, жебраків і музикантів: Київрада затвердила нові правила користування метрополітеном

За нові правила проголосували 62 депутати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської ради.
Згідно з нововведеннями, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику та грати на музичних інструментах.
Також під заборону потрапило проведення на станціях метро масових заходів.
Вхід у метрополітен буде заборонено частково одягненим пасажирам, пасажирам у нижній білизні або без взуття. Також у метро не можна їздити на самокатах, роликових ковзанах і скейтах.
"Попередні правила столичної підземки, які були затверджені Київрадою в 1995 році, застаріли і не враховують вимог законодавства про міський електричний транспорт", - зазначили у пресслужбі Київради.