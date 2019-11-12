Найближчим часом Мазура мають зняти з обліку Інтерполу, - Зеркаль. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Перелік Інтерполу і співпрацю з Інтерполом веде міністерство внутрішніх справ, і вони тримають це зараз на контролі. Я щойно контактувала з паном Геращенком (заступник міністра внутрішніх справ. - Ред.), і він сказав, що найближчим часом Мазур має бути виключений з цього переліку", - сказала Зеркаль.

За її словами, відповідне прохання було подано ще в суботу, і очікується, що найближчим часом генеральний секретар Інтерполу ухвалить відповідне рішення.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.