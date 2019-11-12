Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

Нова місія МВФ обговорить умови майбутньої програми про співпрацю.

18 жовтня в МВФ повідомили, що повернуть свою місію назад в Україну найближчим часом. Згодом прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що місія МВФ має прибути до України близько 4 листопада. Однак цього не сталося.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що МВФ заморозив співпрацю з Україною, зокрема виплату траншів у межах чинної програми, через судові процеси навколо "ПриватБанку" і ймовірність того, що колишні власники можуть повернути над ним контроль.

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За даними видання, в МВФ хочуть, щоб українська влада активно домагалася повернення коштів, які Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вивели з "ПриватБанку" напередодні його націоналізації.