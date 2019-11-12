Рада підтримала дострокове припинення повноважень Ірини Луценко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим виступив з трибуни Ради нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський із закликом не голосувати за постанову, оскільки "ЄС" хоче завести в парламент замість Луценко історика Володимира В'ятровича.

"У черзі за нею (Іриною Луценко. - Ред.) йшла така собі Наталія Бойко. Щоб у парламент замість неї зайшов Володимир В'ятрович, ця Наталя Бойко зняла свою кандидатуру і раптом опинилася радницею нашого прем'єр-міністра ... Я закликаю вас не підтримувати постанову за відставку Ірини. Нехай наш прем'єр-міністр пам'ятає, хто делегував його до влади і що ми обіцяли нашим виборцям. Ні В'ятровичу в Раді", - сказав Бужанський.

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Голова парламенту Дмитро Разумков зауважив у відповідь: "Політика політикою, але якщо людина звертається з тим, що не може виконувати свої обов'язки, то треба ухвалювати рішення, а хто проходить за цими списками це вже інше питання".