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12.11.19 17:06

Рада підтримала дострокове припинення повноважень Ірини Луценко

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України від партії "Європейська Солідарність" Ірини Луценко. "За" проголосували 275 народних депутатів.

Рада підтримала дострокове припинення повноважень Ірини Луценко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим виступив з трибуни Ради нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський із закликом не голосувати за постанову, оскільки "ЄС" хоче завести в парламент замість Луценко історика Володимира В'ятровича.

"У черзі за нею (Іриною Луценко. - Ред.) йшла така собі Наталія Бойко. Щоб у парламент замість неї зайшов Володимир В'ятрович, ця Наталя Бойко зняла свою кандидатуру і раптом опинилася радницею нашого прем'єр-міністра ... Я закликаю вас не підтримувати постанову за відставку Ірини. Нехай наш прем'єр-міністр пам'ятає, хто делегував його до влади і що ми обіцяли нашим виборцям. Ні В'ятровичу в Раді", - сказав Бужанський.

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Голова парламенту Дмитро Разумков зауважив у відповідь: "Політика політикою, але якщо людина звертається з тим, що не може виконувати свої обов'язки, то треба ухвалювати рішення, а хто проходить за цими списками це вже інше питання".

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