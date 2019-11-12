Рада підтримала зміни до закону про фінансування дорожнього господарства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 368 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, цим законопроєктом передбачається, що державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування, на яких заплановано проведення різного роду робіт, затверджується Кабінетом міністрів.

Законопроєктом визначено, що перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів затверджується центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері дорожнього господарства.

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