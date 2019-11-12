Ситуація з реформуванням оборонних закупівель нездорова, - ексдиректор департаменту оборони та безпеки у Мінекономіки Плахута

Займається цим Міністерство оборони, Мінекономіки як уповноважений орган у цій сфері, а також державний концерн "Укроборонпром".
Разом з тим, існує інша версія закону на майданчику Офісу Президента – це закон про державне оборонне замовлення. Про це у інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів експерт Українського Інституту майбутнього з питань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та системи оборонних закупівель, консультант комітету ВР з нацбезпеки, колишній директор департаменту оборони та безпеки у Мінекономіки Віктор Плахута.
Він впевнений, що "ситуація нездорова", тому що процес реформування державного оборонного замовлення має відбуватися скоординовано.
"Повинен бути один центр, не має бути ситуації, коли декілька центрів займаються розробкою – і незрозуміло, що буде в кінці. Президент як Верховний Головнокомандувач, як Голова РНБО, повинен ухвалити рішення: "Ось є майданчик, ось принципи, до яких ми прагнемо, ці принципи мають бути імплементовані у новому законі".Коли розробляється декілька варіантів закону – до чого це призведе незрозуміло", - наголосив Плахута.
Повне інтерв'ю з Віктором Плахутою читайте тут.