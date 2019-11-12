Вилучення радіоактивних відходів з об'єкта "Піски-1" почалося в Іванківському районі Київщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В.о. Голови ДАЗВ (Держагентство з управління Зоною відчуження) Володимир Фещенко зазначив, що під час реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги були проаналізовані 47 пунктів захоронення відходів дезактивації, розташованих за межами зони відчуження в Чернігівській, Київській і Житомирській областях. Технічне рішення для "Піски-1" підготовлено як пілотний проєкт, оскільки об'єкт був визнаний одним із 9 найбільш потенційно небезпечних. Завдяки ефективній і скоординованій роботі українських відомств (Державна інспекція ядерного регулювання України, Київська обласна державна адміністрація), органів місцевої влади та підтримки ЄС, Київська область робить ще один крок до екологічного та безпечного середовища.

"На сьогодні повноцінно підготовлено майданчик, на ньому розміщено необхідну інфраструктуру і засоби системи фізичного захисту. З дотриманням вимог радіаційної безпеки, станом на 11 листопада вилучено 63 508 кг РАО. Їх завантажили в 100 перегонів і шляхом вимірювання спектрометричних характеристик проб проведено їхню характеризацію. На наступному тижні заплановано початок робіт з перевезення РАО в пункт захоронення радіоактивних відходів "Буряківка" ДСП "ЦППРВ", який розташований у межах зони відчуження", - повідомив Генеральний директор ДСП "Об'єднання "Радон" Ігор Буксанчук.

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Нагадаємо, що раніше в рамках цього проєкту ДСП "Об'єднання" Радон "отримало обладнання для детальної характеризації ПЗОД і вилучення з них РАО: мобільний і портативний пристрій для радіологічних вимірів, обладнання для вилучення і транспортування РАВ, а також засоби зв'язку та індивідуального захисту. Все обладнання пройшло приймальні випробування, а для персоналу провели необхідне навчання.

Довідка:

ПЗОД "Піски-1" функціонував у 1987-1989 рр., де захоронялись відходи, утворені в результаті робіт з дезактивації в сусідніх селах (Піски, Карпилівка і т.д.). Загальна площа місця поховання радіоактивних відходів оцінюється в 124 кв. м. Тут зберігаються відходи, що містять Cs-137, Sr-90, Am-241. Роботи з реабілітації майданчика передбачають, зокрема, вилучення близько 300 куб. м РАО і супутніх їм забруднених ґрунтів, а також вивезення їх в ПЗРВ "Буряківка", розташованого в межах зони відчуження, з метою остаточного їх поховання.



