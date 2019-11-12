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12.11.19 20:27

Нардеп від "Слуги народу" Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко, який раніше був експертом Асоціації міжнародного права, ще в 2017 році підтвердив факт чинення тиску колишнім віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на Президента України Петра Порошенка з метою звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Нардеп від "Слуги народу" Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook експерт Кирило Сазонов, опублікувавши копії документів.

За словами Сазонова, у 2017 році український підрозділ Асоціації міжнародного права за запитом адвокатського бюро, яке захищало Шокіна, підготувало науково-правовий висновок про факт тиску Байдена на Президента України з метою звільнення Шокіна. У ньому експерт, а сьогодні це депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко, визнав тиск Байдена на Президента країни задля звільнення Шокіна та втручання у внутрішні справи України.

"Заяву віце-президента США Джозефа Байдена щодо необхідності звільнення з посади генерального прокурора України Шокіна як умови надання Україні відповідної фінансової (економічної) допомоги, можна розглядати як здійснення тиску на Президента України, а відтак цей тиск можна кваліфікувати як акт втручання у внутрішні справи України з боку іноземної держави, що є порушенням одного з принципів міжнародного права", – сказано в опублікованому документі.

Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 01
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 02
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 03
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 04
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 05
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 06
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 07
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 08

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