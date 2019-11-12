Нардеп від "Слуги народу" Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook експерт Кирило Сазонов, опублікувавши копії документів.

За словами Сазонова, у 2017 році український підрозділ Асоціації міжнародного права за запитом адвокатського бюро, яке захищало Шокіна, підготувало науково-правовий висновок про факт тиску Байдена на Президента України з метою звільнення Шокіна. У ньому експерт, а сьогодні це депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко, визнав тиск Байдена на Президента країни задля звільнення Шокіна та втручання у внутрішні справи України.

"Заяву віце-президента США Джозефа Байдена щодо необхідності звільнення з посади генерального прокурора України Шокіна як умови надання Україні відповідної фінансової (економічної) допомоги, можна розглядати як здійснення тиску на Президента України, а відтак цей тиск можна кваліфікувати як акт втручання у внутрішні справи України з боку іноземної держави, що є порушенням одного з принципів міжнародного права", – сказано в опублікованому документі.















