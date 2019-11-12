В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує (оновлено)

Про це новоспечений нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідною домівкою, в якій живеш у достатку і куди з радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувалися між собою українською, не нехтуючи іноземними мовами, знали нашу історію, не знівечену через кордони, і з упевненістю дивилися в майбутнє, не затьмарене ні війною, ні здачею країни", - написав він.
В'ятрович стверджує, що вже встиг отримати першу погрозу. Колега по парламенту, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський пообіцяв йому фізичну розправу. Скріншот з погрозами В'ятрович опублікував у Facebook.
"Привіт колега майбутній, дивись давай без провокацій, якщо ти відкриєш у мій бік свій рот, я відразу буду бити в #бало, я тебе попередив, я таких як ти бандерівських п#дарасів #бав і буду #бати, ти зрозумів?? " - написав нардеп.
"Привітання від депутата Бужанського :)", - прокоментував послання сам В'ятрович.
При цьому сам Бужанський стверджує, що номер, з якого були відправлені погрози - не його. Те, що сталося він називає провокацією з боку В'ятровича.
Раніше Бужанський з трибуни парламенту закликав не голосувати за постанову про дострокове припинення повноважень Ірини Луценко. Не зважаючи на це, постанову підтримали 275 депутатів.