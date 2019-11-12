Закликаю сторони продовжувати відповідально виконувати зобов'язання, передбачені рішенням ТКГ про розведення сил і засобів, - Сайдік

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як відомо, 9 листопада сторони почали відновлене відведення сил і засобів у районі Петрівського. Представники ОРДО, зі свого боку, повідомили про його завершення того самого дня, а українська сторона - вчора, 11 листопада. СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення не пізніше за завтрашній день. Також не пізніше, ніж завтра, в районі Петрівського мають розпочатися роботи з розмінування", - йдеться в заяві Сайдіка.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ також зазначив, що на ділянці розведення в Станиці Луганській (Луганська обл.) успішно тривають роботи з ремонту моста через річку Сіверський Донець. Завершення робіт планується до кінця цього місяця.

На ділянці ж розведення в Золотому (Луганська обл.) нині тривають роботи з розмінування.

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"Я закликаю сторони надалі з повною відповідальністю ставитися до виконання зобов'язань, передбачених Рамковим рішенням ТКГ про розведення сил і засобів. Це є важливим чинником для зміцнення взаємної довіри з метою мирного розв’язання конфлікту на сході України", - йдеться в заяві Сайдіка.

Він повідомив, що всі ці питання, а також загальна безпекова ситуація в зоні конфлікту були у вівторок у центрі уваги ТКГ і робочої групи з безпеки.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ також поінформував, що економічна робоча група сьогодні обговорювала питання водопостачання, забезпечення мобільного зв'язку Vodafone Ukraine, виплати пенсій, а також екології.

"У центрі уваги дискусій у політичній робочій групі сьогодні були питання реалізації "формули Штайнмаєра". У цьому контексті також обговорювали модальності місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України", - поінформував Сайдік.

Засідання гуманітарної робочої групи, за попередньою згодою сторін, у вівторок не проводилося з огляду на інші зобов'язання координатора від ОБСЄ Тоні Фріша. У зв'язку з цим Сайдік висловив сподівання, що група свою роботу продовжить у форматі відеоконференції, щоб забезпечити прогрес у цій важливій для населення сфері.