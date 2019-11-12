Бізнес-асоціації занепокоєні підозрами НАБУ стосовно голови правління Райффайзен Банку Писарука

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в спільній заяві бізнес-асоціацій, розміщеній у Фейсбуці.

"Бізнес-співтовариство, об'єднане Європейською бізнес асоціацією, Союзом українських підприємців, Американською торговою палатою в Україні, Форумом провідних міжнародних фінансових установ, глибоко занепокоєне останніми подіями навколо Голови Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль", екс-першого заступника Голови Національного банку України Олександра Писарука", - сказано в заяві.

Асоціації закликають владу належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності і захищеності всіх громадян, незалежно від їхніх посад і політичних поглядів.

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"Дотримання цих принципів має важливе значення для залучення додаткових інвестиційних і кредитних ресурсів в Україну, відповідно до амбітних економічних цілей уряду і взятих на себе зобов'язань президента захищати кожного інвестора в Україні", - зазначають бізнес-асоціації.

Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступникові глави Нацбанку Олександрові Писаруку, членові Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн.

Правоохоронці повідомили, що проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.