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12.11.19 20:36

Загиблого воїна 92-ї ОМБ Геннадія Моторіна поховали 12 листопада в Краматорську. ФОТО

12 листопада, на кладовищі села Іванівка, розташованого поруч із Краматорськом відбулася церемонія прощання із загиблим українським воїном Геннадієм Анатолійовичем Моторіним.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Общежитие Online, повідомляє Цензор.НЕТ.

Геннадій Моторін. 1982 року народження, уродженець Краматорська, солдат, сапер 92-ї окремої механізованої бригади, який 7 листопада, близько 12:20, в районі міста Авдіївка Донецької області зазнав численних поранень у результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу зведеного інженерного відділення, під час розвантаження з "Уралу" деревини для інженерного обладнання позицій взводного опорного пункту. Від важких поранень він помер наступного дня, 8 листопада, в лікарні Авдіївки.

З лютого цього року підписав контракт зі Збройними Силами України.

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Поховали Героя поруч із могилами батьків. У нього залишилися дві сестри і брат.

Загиблого воїна 92-ї ОМБ Геннадія Моторіна поховали 12 листопада в Краматорську 01

Загиблого воїна 92-ї ОМБ Геннадія Моторіна поховали 12 листопада в Краматорську 02
Загиблого воїна 92-ї ОМБ Геннадія Моторіна поховали 12 листопада в Краматорську 03

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