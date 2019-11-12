Суд у справі про вбивство Вороненкова перенесли на 27 листопада через вбивство адвоката підозрюваного

Про це повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шевченківський районний суд Києва відклав на 27 листопада на 15 годину 00 хвилин засідання у провадженні щодо вбивства Дениса Вороненкова через відмову одного з підозрюваних скористастися безоплатною правовою допомогою, запропонованою йому судом через загибель попереднього адвоката Святослава Пархоменка на Житомирщині", - повідомила вона.

Підозрюваний Олександр Лось відмовився скористатися послугами громадського захисника і заявив, що буде шукатиме іншого адвоката. Оскільки участь захисника в судовому процесі обов'язкова, прокурор не заперечував проти перенесення засідання.

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Нагадаємо, адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Святослав Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині.

Пізніше стало відомо, що Пархоменко під час конфлікту поранив мисливця з незареєстрованого пістолета, останній вистрілив в адвоката з рушниці і вбив його.