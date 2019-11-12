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12.11.19 20:46

У Тернополі депутатів скликають на позачергову сесію

Розпорядження про скликання позачергової сорокової сесії міської ради підписав міський голова Сергій Надал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання 20 хвилин.

"Скликати позачергову сорокову сесію міської ради 11 листопада 2019 о 14:00 в залі засідань міської ради. Запропонувати міській раді розглянути на пленарному засіданні питання "Про звернення щодо фінансового забезпечення потреб жителів Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік", - сказано в розпорядженні міського голови.

Сесію скликають, керуючись статтями 42 та 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом Тернопільської міської ради.

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