Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.11.19 22:34

На купівлю квартир суддям Антикорупційного суду виділено 65.5 млн грн

Збори суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати ВАКС прийняло рішення придбати за рахунок держбюджету службові квартири для 35 суддів, які входять до складу обох інстанцій.

На купівлю квартир суддям Антикорупційного суду виділено 65.5 млн грн

Засідання, на якому на купівлю житла виділили 65,5 млн грн відбулося 8 жовтня, написала  "Судово-юридична газета" 12 листопада, передає Цензор.НЕТ.

У ВАКС виданню повідомили, що максимально можлива вартість кожної квартири становить 2,5 млн грн. При цьому 45,4 млн грн виділено на придбання житла суддям першої інстанції, 20,1 млн грн - для суддів Апеляційної палати.

Всього в ВАКС і Апеляційній палаті суду працюють 38 суддів, однак квартир потребують тільки 35, зазначили в ВАКС.

Згідно з рішенням зборів суддів, службове житло купуватимуть у зданих будинках, а не будуватимуть спеціально. Кошти на придбання квартир виділили з бюджету за статтею "Капітальне будівництво (придбання) житла", повідомили в суді.

Читайте також: Антикорупційний суд оштрафував на 51 тис. грн суддю Апеляційного суду Дніпропетровщини Посунся за неподання декларації

Район, в якому купуватимуть квартири, ще не вибрали. Також поки немає інформації про площу житла.

Для того, щоб отримати квартиру, судді мають написати відповідну заяву. У разі, якщо суддя придбає власне житло, він зобов'язаний повідомити про це житлово-побутову комісію ВАКС. Після припинення трудових відносин судді повинні виселитися з квартир. Однак, згідно зі ст. 125 Житлового кодексу, це правило не стосується тих співробітників, які пропрацювали понад 10 років в організації, що надала житло.

Житло суддів, згідно зі ст. 10 закону "Про Вищий антикорупційний суд", підлягає цілодобовій охороні, якщо суддя подасть відповідну заяву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутат від "Слуги народу" Торохтій попросив службове житло в Києві для своїх помічників, - "Bihus.info"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100