На купівлю квартир суддям Антикорупційного суду виділено 65.5 млн грн

Засідання, на якому на купівлю житла виділили 65,5 млн грн відбулося 8 жовтня, написала "Судово-юридична газета" 12 листопада, передає Цензор.НЕТ.

У ВАКС виданню повідомили, що максимально можлива вартість кожної квартири становить 2,5 млн грн. При цьому 45,4 млн грн виділено на придбання житла суддям першої інстанції, 20,1 млн грн - для суддів Апеляційної палати.

Всього в ВАКС і Апеляційній палаті суду працюють 38 суддів, однак квартир потребують тільки 35, зазначили в ВАКС.

Згідно з рішенням зборів суддів, службове житло купуватимуть у зданих будинках, а не будуватимуть спеціально. Кошти на придбання квартир виділили з бюджету за статтею "Капітальне будівництво (придбання) житла", повідомили в суді.

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Район, в якому купуватимуть квартири, ще не вибрали. Також поки немає інформації про площу житла.

Для того, щоб отримати квартиру, судді мають написати відповідну заяву. У разі, якщо суддя придбає власне житло, він зобов'язаний повідомити про це житлово-побутову комісію ВАКС. Після припинення трудових відносин судді повинні виселитися з квартир. Однак, згідно зі ст. 125 Житлового кодексу, це правило не стосується тих співробітників, які пропрацювали понад 10 років в організації, що надала житло.

Житло суддів, згідно зі ст. 10 закону "Про Вищий антикорупційний суд", підлягає цілодобовій охороні, якщо суддя подасть відповідну заяву.

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