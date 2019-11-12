"Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці

Як передає Цензор.НЕТ, про це Нефьодов заявив в ефірі hromadske ТВ.

Він пояснив, що нинішнє законодавство не дозволяє просто так брати і звільняти людей, тому що вони можуть потім відновитися через суд.

"Це складно і це виклик... Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий, я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбуватися цих людей. Зрозуміло, що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту", - розповів глава митниці.

Нефьодов уточнив, що 500 або трохи більше працівників митниці не підуть зі старої структури в нову, дедлайн цього - до кінця року. А впродовж 2020 року відбудеться переатестація працівників відомства.

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Водночас керівник ДМС закликав не вважати корупціонерами всіх працівників митниці.

"Є здорова частина, є велика кількість митників, які є професійними і чесними, завдяки їм періодично трапляються наркотики, або не даються вивозити культурні цінності, складаються протоколи і власне експорт і імпорт в країні працюють", - сказав він.

Ще одна частина, за його словами, працює собі "на кишеню" і має розкішні автопарки.

"Найбільш одіозних видно неозброєним оком: береш декларацію і там просто автопарк Женевського салону. Відразу хочеться сказати: слухай, навіть не хочу розбиратися, яка бабуся тобі їх подарувала, дякую дуже і бажаю тобі всього найкращого", - зазначив Нефьодов.