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12.11.19 21:31

Уряд у 2020 р. відновить 4 тис. кілометрів доріг, - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в 2020 році планують провести капітальний ремонт або реконструкцію 4000 км доріг.

Уряд у 2020 р. відновить 4 тис. кілометрів доріг, - Криклій

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Кабміну.

На дорожню інфраструктуру уряд виділить 73 млрд грн, що майже на 40% більше, ніж у попередні роки. Будівництво планують розпочати з 1 березня.

За словами міністра, Україна домовилася з Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування відновлення регіональних доріг у розмірі 300 млн євро, а Європейський інвестиційний банк виділить 450 млн євро для ремонту траси "Одеса - Київ" і будівництва обходу Львова.

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Планується також збільшити кількість комплексів для зважування фур, щоб захистити дороги від руйнування. Зараз таких комплексів 6, в 2020 році їхню кількість збільшать до 20 і найближчими роками - до 150 одиниць.

Криклій зазначив, що для зниження кількості аварій на дорогах на 30% в 2020 році виділять 3,2 млрд грн. На ці кошти планують створити і встановити:

близько 1600 пішохідних переходів та освітлення на 1500 переходах;
90 світлофорів з табло, які вимірюють швидкість руху перед в’їздом у населені пункти, та 35 світлофорів на нерегульованих пішохідних переходах;
270 розв’язок кільцевого типу;
440 об’єктів з розміткою зі світловідбиваючим елементом;
31 відбійник;
засоби примусового зниження швидкості руху на 42 об’єктах.
Також планують купити 200 одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки для ДСНС.

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