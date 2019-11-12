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12.11.19 21:50

Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго, - Міноборони

В районі Семуліке провінції Північне Ківу представники бандформування ADF (Allied Democratic Forses) відкрили вогонь у бік однієї з військових баз Місії ООН.

Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго, - Міноборони

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, водночас у цьому районі екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго здійснювали супровід південноафриканського транспортного вертольота TP-1 Oryx. У відповідь на дії бойовиків командування Місії ООН прийняло рішення про негайний вогонь. Отримавши наказ про вогневу підтримку наземних сил і координати цілей, пілоти українських "двадцатичетвірок" завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння.

Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь і відступили вглиб джунглів. У результаті нападу бандформування жоден миротворець не постраждав.

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