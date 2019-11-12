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12.11.19 21:40

Племінник і дядько з Тернопільщини задихнулися в ангарі з овочами в Польщі

Тіла двох українців, віком 28 та 46 років, знайдено у Польщі у великому ангарі для зберігання фруктів та овочів, наповненому азотом, без доступу кисню.

Племінник і дядько з Тернопільщини задихнулися в ангарі з овочами в Польщі

Спочатку інформацію про смерть заробітчан оприлюднили польські ЗМІ. Пізніше її підтвердила керівник консульського відділу Посольства України у Варшаві Світлана Криса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поліція поінформувала нас про цей випадок. Двоє померлих родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько та племінник", - повідомила вона.

За її словами, чоловіки легально працювали у Польщі.

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Дипломат поінформувала, що розтин тіл відбудеться в середу, а їх вивезення в Україну планується на четвер.

Обставини смерті громадян України у населеному пункті Садковіце Лодзького воєводства розслідує районна прокуратура міста Рава Мазовецька.

Поліцію про виявлення тіл поінформовано у неділю.

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