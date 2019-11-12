Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні. ФОТО (оновлено)

Командир 128 окремої гірсько-піхотної бригади полковник Євген Коростельов підірвався на міні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підрив стався під час обходу передових позицій бригади в районі Новотроїцького Волноваського району Донецької області.

Коростельова доставили в госпіталь, йому надають допомогу. Його стан медики оцінюють як стабільний.

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Пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив подробиці події на своїй сторінці у Facebook.

"12 листопада комбриг 128-ї бригади Євген Коростельов здійснював особистий огляд передових позицій у районі села Новотроїцьке Донецької області. Полковник Коростельов у складі невеликої групи військовослужбовців прямував з одного взводного опорного пункту в інший, пересувалися по передньому краю.

Приблизно о 16:00 під час руху пролунав вибух. Унаслідок підриву на міні поранено було двох - комбрига і молодшого сержанта, який його супроводжував. Євген знайшов сили подати знак, де він перебуває, його винесли, евакуювали до найближчої міської лікарні", - написав він.

Як зазначив Бутусов, Коростельов зазнав важких поранень обох ніг (характер підриву вказує на мінно-вибухову травму): "Лікарі докладають усіх зусиль..."

Також журналіст опублікував фото Євгена Коростельова, зроблене Олександром Клименком лише два дні тому в зоні розведення військ Богданівка-Петрівське. Ділянка в зоні відповідальності його бригади.

Також Бутусов додав, що Коростельов раніше був командиром бригадної артилерійської групи 25-ї повітрянодесантної бригади і був призначений на посаду комбрига лише два місяці тому.



Фото: Клименко О.





