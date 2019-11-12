Нефьодов стверджує, що не консультується з Хорошковським

Про це він заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Нефьодов зазначив, що поважає людей, які працювали на митниці до нього (не уточнюючи, кого саме), і не хоче "фарбувати всіх чорною фарбою", але консультацій від них не отримує.

"Я точно не консультуюся зі старими керівниками митниці, хоча я з багатьма з них поспілкувався, і поспілкувався з деякими пенсіонерами, які очолювали митницю, або працювали на митниці. Я вважаю, що в цьому немає якогось компромату або чогось поганого, тому що перший крок будь-якого керівника, куди б, наприклад, мене доля не занесла, бажано запитати людей, які були до тебе, хоча б, що там було", - сказав глава митниці.

Читайте також: Зеленський зустрічався з Хорошковським тет-а-тет на Банковій

Він зазначив, що це в жодному разі не означає, що досвід цих людей треба використовувати.

"Це було б просто смішно, тому що ці люди є причиною проблем, які є зараз, а не вирішенням цих проблем", - резюмував Нефьодов.

Раніше про те, що Хорошковський нібито консультує нинішню владу з питань митниці, заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.