У ГПУ спростували інформацію про підготовку підозр Гонтаревій і Рожковій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГПУ.

"Інформація, розповсюджена низкою ЗМІ, про підготовку Генеральною прокуратурою України підозр колишній голові Національного банку України та першій заступниці голови НБУ не відповідає дійсності.

Відповідні документи також не надходили до ГПУ від органів досудового розслідування.

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Генеральна прокуратура України вкотре просить засоби масової інформації утримуватись від публікації неперевіреної інформації, поширення якої може завдати шкоди як інтересам розслідування, так і правам та законним інтересам громадян", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією джерел, Гонтареву і Рожкову підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).

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