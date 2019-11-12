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12.11.19 23:06

Президент Австрії Ван дер Беллен і Лукашенко обговорили російську агресію в Україні

Під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у вівторок у Відні федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен також обговорив ситуацію на сході України, зокрема, російську інтервенцію.

Президент Австрії Ван дер Беллен і Лукашенко обговорили російську агресію в Україні

Про це австрійський президент заявив під час пресконференції у Відні за результатами зустрічі з Лукашенком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні також обговорили багато питань на тему Східної України. Білорусь приймає переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту в Україні. Так звані "Мінські домовленості" всім відомі, і Білорусь приклала багато зусиль для мирного врегулювання цього конфлікту належним чином. І Австрія це підтримує, у тому числі в рамках ОБСЄ", - заявив Александер Ван дер Беллен.

Він додав, що Мінські домовленості відіграють важливу роль в питанні врегулювання конфлікту на Сході України.

"І якою важкою є внутрішня ситуація в Україні, навіть без російської інтервенції", - зазначив президент Австрії.

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