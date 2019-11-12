Міністр оборони Загороднюк вважає необ'єктивним рішення суду заарештувати генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів

Про це в ефірі "Армія FM" заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важко погодитися з таким рішенням. Звичайно, ми всі чекаємо рішення справи по суті. Але наскільки ми знаємо, наскільки ми спілкувалися з нашими юристами, під варту беруть тоді, коли є ризик, що людина або продовжуватиме протиправну діяльність, або завдасть шкоди суспільству під час розслідування. Все, що ми знаємо про Дмитра - це те, що він не здатний ні на те, ні на інше... Об'єктивно кажучи, нам здається, що це необ'єктивне рішення", - сказав він.

За словами Загороднюка, за Марченка ручалися депутати, герої України, він не переховувався від слідства і приходив на всі допити.

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Водночас він сказав, що правопорушення в Збройних Силах, дійсно відбуваються, існує корупція, з якою ведеться боротьба.

"Але, водночас, ми, як цивілізована країна, маємо поважати право людини на те, що вона є невинною доти, доки її вину не буде встановлено. Це перше. А по-друге, запобіжні заходи мають бути адекватні ситуації . У цьому випадку ми справді трохи (або не трохи) здивовані цим рішенням і сподіваємося, що його (Марченка. - Ред.) адвокати подадуть належну апеляцію", - резюмував Загороднюк.

Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.