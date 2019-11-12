Український інститут національної пам'яті розпочав кампанію до Дня пам'яті жертв Голодомору

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті УІНП.

"Цього року кампанія присвячена окремим історіям людей, які не мовчали про Голодомор. Гаслом кампанії є "Пам'ять, що рятує: голоси правди"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комуністичний режим робив усе, щоб голоси правди про Голодомор-геноцид 1932-1933 років замовкли.

"Втім, голоси тих, хто доносив правду, не затихли. Спочатку вони зазвучали у західному світі завдяки подвижницькій праці української діаспори, небагатьох західних істориків і журналістів, а після здобуття Незалежності - і в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Цього року Український інститут національної пам'яті робить новим проектом свій внесок для того, щоб ці голоси не стихли.

Упродовж наступних тижнів у соціальних мережах (Facebook, Twitter) Інституту публікуватиметься низка статей, присвячена голосам правди.

В УІНП нагадали, що в 2019-му українці і світове співтовариство 23 листопада вшанують пам'ять убитих Голодомором 1932-1933 років. О 16:00 буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого кожен може пригадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні.

Для світу гаслом на вшанування пам'яті жертв Голодомору є "Україна пам'ятає! Світ визнає!"/"Ukraine remembers, the World acknowledges!".