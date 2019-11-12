Міносвіти запустило новий пошуковий сервіс для вчених

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі відомства.

Називається новий пошуковий сервіс - Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Проєкт 12 листопада представили в МОН.

OUCI - пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що підтримують Initiative for Open Citations, тобто з відкритих даних.

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"Від інших подібних сервісів OUCI відрізняється тим, що він цілком некомерційний, тобто доступ до нього безкоштовний і відкритий для всіх. Водночас наповнення бази відбувається за прозорими принципами і вона має зрозумілий механізм захисту від маніпуляцій із цитуванням", - зазначає відомство.

Перший заступник міністра Юрій Полюхович зазначив, що про якесь оцінювання або прийняття МОН рішень на основі даних сервісу не йдеться.

Зараз у базі є 109 млн публікацій з усього світу, зокрема зібрані метадані від 1329 українських видань.

OUCI вже доступний за цим посиланням http://ouci.dntb.gov.ua/