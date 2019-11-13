МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити вирок шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"На політичну вмотивованість рішення вказує той факт, що суд проігнорував відсутність доказової бази і підтримав запит сторони обвинувачення", - йдеться в заяві.

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У МЗС назвали вирок російського суду "ганебним рішенням". За словами пресслужби МЗС України, це рішення "підтвердило, що російське антитерористичне законодавство широко застосовується російською окупаційною адміністрацією для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу".

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити це неправомірне рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах".

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеін Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

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Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх обвинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".