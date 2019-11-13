Росіяни давали помітний сигнал до домовленості "обміну" Венесуели на Україну, - ексспівробітниця Ради з нацбезпеки США Гілл

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Фіона Гілл згадує, що події, пов’язані з формуванням тіньової американської політики щодо України, почалися тоді ж, коли у Венесуелі тривали заворушення.

"І в той конкретний момент росіяни давали дуже помітний сигнал, що хочуть якоїсь дивної домовленості про "обмін" Венесуели на Україну. Іншими словами, якщо ми хотіли… тримати Росію подалі від нашого двору (бо вона вже вислала кількасот спецслужбовців для захисту уряду Венесуели і запобігання військовому втручанню США), то в той же час вони (Росія. - Ред.) мали свою версію подій: ...мовляв, ви (США. - Ред.) самі на нашому дворі (в Україні. - Ред.)", - розповіла Гілл.

Вона додала, що Рада нацбезпеки США доручила їй передати Росії, що такі домовленості є неприйнятними.

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Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників США проголосувала за резолюцію, яка переводить розслідування імпічменту Трампа в публічну площину.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Фіона Гілл дала свої свідчення перед Конгресом у межах розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа 14 жовтня. Стенограму її допиту виклали у відкритий доступ 8 листопада.