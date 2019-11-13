Підозрюваних у побитті ветерана АТО Панова та його дружини заарештували на два місяці, - прокуратура Києва

Суд погодився з позицією прокуратури і призначив підозрюваним арешт строком на 60 діб без права внесення застави, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстерегли на сходах, били битою і молотком, - затриманим за побиття ветерана Панова та його дружини пред'явлено підозру

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що підозрювані свою причетність до цього злочину не визнають.

"На допитах вони відмовились від надання показів, пославшись на ст. 63 Конституції України, якою дозволено не свідчити проти себе. У суді просили про домашній арешт. Суд критично поставився до аргументів захисту та задовольнив клопотання прокуратури повністю.

Щодо самого розслідування, то наразі в межах провадження призначено низку судових експертиз, у тому числі експертиз ДНК за вилученими під час обшуку речовим доказам. Зокрема, відібрано одяг підозрюваних, ймовірне знаряддя злочину дерев'яну биту та інші предмети", - зазначила Максимець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?!" - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 9 листопада в під'їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова в Києві скоєно напад на подружжя. Обох постраждалих у важкому стані госпіталізували.

За підозрою в скоєнні нападу затримано двох чоловіків, один з яких - син потерпілої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Дарницькому районі: поліцейські розшукують зловмисника