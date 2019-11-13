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13.11.19 07:37

Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

12 листопада збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

- біля Пісків - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- біля Славного, Березового і Красногорівки - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Мар'їнки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Тарамчука - з СПГ і підствольних гранатометів;
- неподалік Пищевика - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

- біля Хутора Вільного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Золотого (за межами ділянки розведення) - з СПГ й автоматичних гранатометів;
- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля Троїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 12 листопада, поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції українських сил.

Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї: "Втрат немає".

Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

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