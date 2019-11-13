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13.11.19 08:35

Гвинтівки, ножі, сюрикени: у Куп'янську обікрали збройовий магазин

На Харківщині обікрали збройовий магазин. З торговельного приміщення зловмисник викрав 4 пневматичні гвинтівки, 5 мисливських ножів, 7 сюрикенів, 4 металеві ножі, 4 біноклі та 1 монокуляр.

Гвинтівки, ножі, сюрикени: у Куп'янську обікрали збройовий магазин

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

11 листопада о 10:35 до районної поліції звернулася мешканка міста Куп'янськ. Вона повідомила, що в нічний час доби невідомий шляхом віджимання метало-пластикових вхідних дверей проник до магазину.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.

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Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Всі обставини та особи, причетні до події, встановлюються.

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