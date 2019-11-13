Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.11.19 08:42

Я зрозумів, що ні Путін, ні Трамп цього не хочуть, - Байден заявив, що обов'язково братиме участь у президентських виборах у США

Колишній віцепрезидент США демократ Джо Байден заявив, що обов’язково братиме участь у передвиборчих перегонах за пост президента

Я зрозумів, що ні Путін, ні Трамп цього не хочуть, - Байден заявив, що обов'язково братиме участь у президентських виборах у США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило у вівторок видання The Hill.

"За останні кілька тижнів я зрозумів дві речі. Перша - те, що Путін не хоче, щоб я був президентом. І друга - те, що цей хлопець Трамп не хоче, щоб я був кандидатом (у президенти. - Ред.). Але я кажу їм, що я піду (братиму участь у виборах. - Ред.)", - цитує The Hill слова Байдена.

Минулого тижня повідомлялося, що комітети палати представників США в ході розслідування намагаються з'ясувати, чи була домовленість між Вашингтоном і Києвом організувати візит президента України Володимира Зеленського в Білий дім в обмін на розслідування щодо одного з імовірних конкурентів Трампа на виборах Джо Байдена і його сина. Цю умову конгресмени у своєму розслідуванні називають "послуга за послугу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянам би сподобалася заява Зеленського про розслідування проти Байдена. Вона б призвела до його приниження, - Тейлор

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування стосовно одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Джо Байден має намір балотуватися від демократів на пост глави держави на виборах США 2020 року.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100