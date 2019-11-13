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13.11.19 09:02

Бундестаг сьогодні розгляне законопроєкт про захист "Північного потоку-2"

Бундестаг 13 листопада має розглянути законопроєкт про "поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС".

Бундестаг сьогодні розгляне законопроєкт про захист "Північного потоку-2"

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на порядок денний на сайті німецького парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Розгляд у другому і третьому читанні законопроєкту федерального уряду про внесення змін до Закону "Про енергетику" з метою реалізації Директиви ЄС 2019/692 "Про загальні правила внутрішнього ринку природного газу" запланований на 18:40 середи (за Києвом).

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газопроводу "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

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Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.

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