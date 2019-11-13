Здогадуюся, хто з нардепів зливає в мережу інсайди "Слуги народу", має бути внутрішнє розслідування, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

"Я думаю, що я знаю, але не можу сказати, бо тоді вся інтрига навколо "Темного лицаря" зруйнується, – пояснив Арахамія і додав: – Поки ми не можемо надати стовідсоткових доказів, це має бути внутрішнім розслідуванням".

На запитання журналістки Софії Середи, чи говорив він особисто про свої припущення з цим депутатом, голова фракції відповів, що "натякнув" йому про це.

Арахамія обіцяє надати у майбутньому "неспростовні докази", які викриють "Темного лицаря".

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При цьому він визнав, що частина інформації, яку публікує цей "Телеграм-канал", відповідає дійсності, хоча і є "суб'єктивною".

"Декілька разів він публікував інформацію, яка не для загального доступу. Я вважаю, що це некоректно з точки зору корпоративної етики. Була й інша історія. Ми надсилали перевірочні тексти в різні канали, для того, щоб побачити, де вони з'являться. Це спрацювало", – розповів Арахамія.

Водночас він заперечує і називає "фантазією" інформацію про те, що разом зі своїми заступниками без попереджень перевіряв телефони частини "слуг" з метою виявлення "Темного лицаря".

За словами Арахамії, у разі викриття, депутат, який розповсюджує внутрішньопартійні інсайди, суворо покараний не буде.

"Поспілкуємося з ним. Виховна має бути якась бесіда. Ми ж нічого не можемо зробити з депутатом. Це депутат", – сказав він.

Телеграм-канал "Темний лицар" з’явився 16 вересня 2019 року. В описі до нього йдеться, що він повідомляє про "темні інсайди ЗЕ-команди".

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