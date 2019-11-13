Майже 900 тис. українських заробітчан працюють у Польщі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції у Варшаві повідомив заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, інформує портал rmf24.pl.

"Напруженість на ринку праці значною мірою зменшилася за рахунок припливу іммігрантів. Зараз це майже 900 тисяч вихідців з України, а також з інших країн, зокрема з Білорусі", - повідомив Котловський.

За його словами, загалом кількість іноземних трудових мігрантів у Польщі на цей момент перевищує один мільйон.

Національний банк Польщі підрахував кількість іммігрантів у країні на підставі кількості виданих робітничих і ділових віз, польських карт, дозволів на постійне і тимчасове проживання і довгострокового резидента ЄС, декларацій про доручення роботи іноземцеві та кількості іноземців, зареєстрованих для Пенсійного страхування.

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