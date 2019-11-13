Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні історичний день - у Верховній Раді розглядатимуть земельну реформу. Ми всі знаємо, що ринок землі в Україні є. "Сірий", "чорний", який завгодно, проте не прозорий і не відкритий. Він є, але не для всіх. Для "обраних". Тіньовий обіг землі, зв’язаний мораторієм, не дає країні розвиватися. Його обсяг наразі сягає 10 млрд гривень! Землю передають в оренду на 49 років за договорами емфітевзису. Лише за останні 2 роки під такі умови здано 460 тис. га землі! Українець отримує за це копійки, поки його земля виснажується і стає з часом непотрібною. Бо вона не належить тим, хто на ній працює. Їм на неї байдуже. Земельна реформа — це не про зняття мораторію. Це комплексні зміни в системі земельних відносин, що складається з 10 різних складових. Дерегуляція, антирейдерство, прозорість, захист прав власника землі, фінансова підтримка. Сьогодні зміни вже відбуваються. Наприклад, за допомогою супутникових зйомок та алгоритмів глибокого машинного навчання, ми вже зробили інвентаризацію всіх земель та того, що на ній вирощують. Тепер не можна буде не платити податки чи обробляти землю отриману самозахватом", - заявив Милованов.

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"Ми змінюємо найбільш корумпований орган у сфері земельних відносин. Держгеокадастр у понеділок прозвітував про результати роботи за 2 місяці. Вони зробили за цей короткий час більше, ніж до цього було зроблено за 28 років. І зроблять ще більше, щоб ми не мали хаосу в кадастрах і кожен українець мав доступ до інформації про землю. Додані інформаційні шари водних охоронних зон, лісів тощо. Відкриті дані наказів та погоджень. Я вірю, що прозорість - найкращі ліки проти корупції та неефективності", - запевнив міністр.

"Стосовно "страшилок" про іноземців. У проєкті закону закладається перехідний період аж до 1 січня 2024 року - юрособи з бенефіціарами-іноземцями купувати землю не зможуть. А ми зараз будуємо систему моніторингу кінцевого власника, щоб не можна було купувати землю через підставних осіб", - додав він.



"Можна довго дискутувати окремі деталі реформи, але в сучасному цивілізованому світі навіть мови не може йти про те, щоб забороняти людині вільно розпоряджатися тим, що їй належить "по праву". І найголовніше, реформа обігу землі дасть поштовх розвитку економіки, запустить інвестиції на село та в переробну галузь, і зробить українців більш щасливими та заможними. Ми працюємо для людей! І реформа обігу землі надасть конкретну вигоду кожному українцю. Давайте не боятись змінювати Україну на краще. Цей час прийшов!" - резюмував Милованов.

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"Настав час для ринку землі. Розбудовуємо України разом", - закликав міністр.





