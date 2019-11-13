"Цей дзвінок справді мутний", - ексдержсекретарка США Райс про телефонну розмову Зеленського і Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на CNN.

"Цей дзвінок мутний, він справді мутний. Мені не подобається, щоб президент США просив закордонного лідера розслідувати щось проти американського громадянина. Я думаю, що це виходить за межі", - сказала Райс, коментуючи телефонний дзвінок між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся 25 липня.

"Те, що я бачу зараз, турбує мене. Я бачу конфлікт між професіоналами зовнішньої політики та особою Руді Джуліані, який каже, що він діяв від імені президента", - сказала Райс.

"Відверто кажучи, я навіть не знаю, наскільки це правда. Це тривожно. Це глибоко турбує", - додала вона.

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Райс, яка за президента Джорджа Буша керувала Держдепом, а також була його радницею з національної безпеки, заявила, що "світ не має отримувати заплутаних повідомлень від США".

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.