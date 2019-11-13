Дніпровський суд сьогодні розгляне продовження арешту "мінеру" моста Метро Бельку, розгляд апеляції переносили вже двічі, - адвокат Масі Найєм

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.

"Після затримання на мосту йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Ми подали апеляцію. Бо Олексій потребує лікування", - йдеться в повідомленні.

Адвокат зазначив, що розгляд апеляції переносили вже двічі: "Перше засідання - суд не зміг додзвонитися в ізолятор, друге - суд пішов у відпустку, а третє буде післязавтра".

Зазначається, що вже сьогодні, о 15:00, Дніпровський суд Києва розгляне продовження запобіжного заходу для Белька.

Найєм звертає увагу, що в Белька проблеми зі здоров'ям.

"Він переселенець. Сам пішов до армії майже з перших днів війни. Був снайпером. Отримав нагороду. І не одну. Після того як їхній підрозділ пішов з бойових, у нього почалися проблеми зі здоров'ям. В армії до ПТСР (посттравматичний стресовий розлад. - Ред.) ставляться так само, як на цивілці до нежиті. Тому його то не відпускали лікуватися, то створювали перешкоди".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

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