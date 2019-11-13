"Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти із символікою Нацкорпусу пікетують будівлю комітетів Верховної Ради. Зокрема, вони кричать "Ганьба" депутатам, які прямують до Ради.

Тим часом аграрії мітингують на площі Конституції під Радою. Вони тримають плакати з гаслами проти ринку землі, а також влаштували похорон свині.

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"Символічний "похорон" уособлює майбутнє тваринництва в Україні, яке приречене на загибель у разі впровадження "дикого" ринку землі, як це передбачено нормами зазначеного законопроєкту. Адже щоб придбати землю і мати можливість конкурувати з агрохолдингами, доступ до ринку землі яким надається одночасно з малими і середніми сільгоспвиробниками, фермери змушені будуть вирізати поголів'я свиней і корів, щоб акумулювати кошти", - заявили організатори мітингу.















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ













Фото: Цензор.НЕТ