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13.11.19 10:44

На підтримку кредитування в межах земельної реформи в Держбюджет-2020 закладено 4,4 млрд грн, - Маркарова

До Державного бюджету на 2020 рік закладено 4,4 млрд грн на підтримку кредитування в межах земельної реформи.

На підтримку кредитування в межах земельної реформи в Держбюджет-2020 закладено 4,4 млрд грн, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

За словами міністерки, аграрний сектор є одним з найбільш конкурентних секторів, а земельна реформа - однією з ключових реформ і президента, і уряду.

"Ми заклали в поданий бюджет 4,4 млрд грн на підтримку кредитування в межах земельної реформи. Мінфін та Мінекономіки опрацьовують з міжнародними партнерами інший інструмент — фонд часткового гарантування кредитів. Тобто в бюджеті будуть кошти на часткове гарантування тіла кредиту. Це дозволить більш активно залучити банки в процес кредитування придбання землі, бо зменшить для банків ризики видачі позик", - повідомила Маркарова.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розгляне законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення.

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На підтримку кредитування в межах земельної реформи в Держбюджет-2020 закладено 4,4 млрд грн, - Маркарова 01

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