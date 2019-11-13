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13.11.19 11:31

Поліцейські і військовослужбовці НГУ взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону у зв'язку з масовими акціями протесту

У зв'язку із запланованими масовими акціями правоохоронці посилили заходи безпеки в центрі Києва.

Поліцейські і військовослужбовці НГУ взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону у зв'язку з масовими акціями протесту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Кілька політичних партій та громадських організацій в урядовому кварталі розпочали акції з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

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Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбуваються мітинги проти земельної реформи.

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