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13.11.19 11:16

Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) опрацював рішення Печерського районного суду Києва про надання доступу слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР) до стратегічного плану застосування ЗС України.

Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони

Про це повідомляють у Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам Державного бюро розслідувань, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження перед державою", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що доступ до стратегічного плану надано ДБР судом для досудового розслідування у справі №62019000000000683 про "скоєння можливих неправомірних дій" керівництвом країни під час ухвалення рішення про здійснення 25 листопада 2018 року переходу кораблів ВМС (катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу") з Чорного в Азовське море через Керченську протоку.

Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони 01

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