Голосування за проєкт закону про ринок землі призведе до розколу в Раді, а завтра - до розколу в Україні, - Рахманін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це з трибуни парламенту заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Є питання до того законопроєкту, який внесено... спроба зараз поставити цей законопроєкт на голосування, абсолютно очевидно, призведе до розколу в Раді, а завтра - до розколу в країні. І тому найбільш мудрим рішенням буде абсолютно просте й очевидне - відкласти розгляд цього питання, спробувати знайти точки дотику, домовитися і вийти зі зваженим рішенням", - заявив Сергій Рахманін.

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Він додав, що яке б рішення депутати не ухвалили 13 листопада щодо законопроєктів про ринок землі, це означатиме, що питання все одно буде поховане.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.