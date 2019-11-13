Законопроєкт "реалістичний і без фантазій", - Арахамія назвав терміни ухвалення держбюджету на 2020 рік

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
"Мій прогноз, що ми десь там до 10-11 години вечора доопрацюємо і приймемо", - повідомив Арахамія.
Він зазначив, що проєкт держбюджету є "реалістичним, без фантазій, але є дуже велика ймовірність, що він буде переглянутий, з точки зору дохідної частини ...".
За його словами, не виключено, що після першого півріччя 2020 року закон про держбюджет буде переглянутий у бік великих витрат, оскільки дохідна частина повинна збільшитися за рахунок надходжень від отримання ліцензій на видобуток бурштину, легалізації грального бізнесу.
Арахамія зазначив, що завтра, "ймовірність 90 відсотків", що бюджет на 2020 рік буде прийнятий остаточно, а не буде переноситися на третє читання.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 листопада передав до парламенту доопрацьований до другого читання проєкт держбюджету України на 2020 рік, який базується на оновленому прогнозі з ростом ВВП на 3,7%. Згідно з документом, доходи держбюджету становитимуть 1,094 трлн грн, витрати - 1,180 трлн грн, граничний рівень дефіциту - 94 млрд грн, граничний показник держборгу - 2,364 трлн грн.