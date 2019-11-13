До справи "ВіЕйБі Банку" можуть бути причетні понад 15 осіб, - НАБУ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ та САП повідомили 8 особам, серед яких — чинні та колишні посадовці НБУ, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку", — про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн. Ці кошти НБУ надав "ВіЕйБі Банку" у 2014 році як стабілізаційний кредит, оскільки фінансова установа перебувала у скрутному становищі. Однак за 40 днів з моменту виділення цих коштів НБУ визнав банк неплатоспроможним. Слідство встановило, що до реалізації схеми із заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб. Вісьмом з них вже повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.

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У НАБУ повідомили, що слідство встановило:

звіти про оцінку нерухомості, під заставу якої "ВіЕйБі Банк" отримав кредит, підробили;

"ВіЕйБі Банк" отримав від НБУ 1,2 млрд грн кредиту під заставу майна, реальна вартість якого не перевищувала 73 млн грн. Це встановлено експертизами, проведеними в межах досудового розслідування;

слідство має докази, що посадовці НБУ, ухвалюючи рішення про надання 1,2 млрд грн кредиту, знали про вищезгадані факти;

рішення про надання кредиту НБУ ухвалив з порушенням вимог законодавства, проігнорувавши той факт, що "ВіЕйБі Банк" не надав необхідний пакет документів, серед яких – програми фінансового оздоровлення;

топпосадовці НБУ були обізнані про завищену в рази вартість майна, що передавалося в заставу як гарантія видачі стабілізаційного кредиту;

на момент видачі стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк" вже мав заборгованість перед НБУ по кредитам рефінансування на суму понад 3 млрд грн, по яких мав прострочену заборгованість по сплаті відсотків на суму 50 млн грн.

рішення про видачу стабілізаційного кредиту було прийнято після відвідування власниками та керівництвом "ВіЕйБі Банку" топпосадовців НБУ;

слідство має докази, що екстоппосадовець НБУ повідомив підлеглих про рішення щодо надання кредиту "ВіЕйБі Банку" до того, як той офіційно подав необхідні для цього документи;

увесь процес отримання стабілізаційного кредиту завершили дуже швидко – в проміжку часу, впродовж якого ця особа була в.о. голови НБУ;

слідство не виключає притягнення до відповідальності й інших членів правління, які ухвалювали колегіальне рішення.

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Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн. За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".





