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13.11.19 12:18

До справи "ВіЕйБі Банку" можуть бути причетні понад 15 осіб, - НАБУ

У межах справи "ВіЕйБі Банку" НАБУ і САП повідомили про підозру 8 особам і продовжують встановлювати інших причетних до скоєння злочину.

До справи "ВіЕйБі Банку" можуть бути причетні понад 15 осіб, - НАБУ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ та САП повідомили 8 особам, серед яких — чинні та колишні посадовці НБУ, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку", — про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн. Ці кошти НБУ надав "ВіЕйБі Банку" у 2014 році як стабілізаційний кредит, оскільки фінансова установа перебувала у скрутному становищі. Однак за 40 днів з моменту виділення цих коштів НБУ визнав банк неплатоспроможним. Слідство встановило, що до реалізації схеми із заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб. Вісьмом з них вже повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.

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У НАБУ повідомили, що слідство встановило:

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Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн. За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".

До справи ВіЕйБі Банку можуть бути причетні понад 15 осіб, - НАБУ 01
До справи ВіЕйБі Банку можуть бути причетні понад 15 осіб, - НАБУ 02
До справи ВіЕйБі Банку можуть бути причетні понад 15 осіб, - НАБУ 03

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